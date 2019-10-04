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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من هو “قحطان الخرج” .. رجل السعودية الخطير الذي لو أمره محمد بن سلمان بتصفية سعود القحطاني لنفذ الأمر دون تردد!

كشف حساب مختص في الشأن السعودي، عن تفاصيل ما قال إنهم “الاشخاص السريين” الذين يعتمد عليهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تحركاته وكذلك قراراته التي يصدرها. وقال حساب “مستشار سياسي” في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر، إن أبرز الأشخاص السريين الذين يعتمد عليهم محمد بن سلمان هو ((قحطان الخرج))، مشيراً إلى أن الخرج مرافق له يقوم بكافة أعماله وهو.. الوحيد الذي ينام في غرفة مجاورة لغرفة بن سلمان أينما ذهب ويقوم بالإشراف على فريق تدقيق من رجال امن منهم أجانب ويمنع التنسيق بين الفرق الأمنية إلا من خلال فريق قحطان الخرج. ------------------------------------ شاهد ايضا : • من مطبخ منزلها .. شاهد كيف ظهرت سما المصري في اخر فيديو فاضح ..صدر بارز وارداف منفوخه ! • القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" • شباب يصورون فيديو فاضح لثلاث فتيات سعوديات في سيارتهن بأحد شوارع الرياض ..شاهد Advertisements • قبل مقتله .. شاهد لحظة تصدي اللواء الفغم لمحاولة اغتيال ”الملك سلمان” .. فيديو وصور تنشر لأول مرة • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا ------------------------------------- وأضاف “مستشار سياسي” كاشفاً تفاصيل إضافية، أن محمد بن سلمان، يعتمد على قحطان الخرج في تنفيذ القرارات السرية.. في تحريك المجندين الأجانب وتنفيذ عمليات الإعتقال والتصفية.. حتى بحق أقرب المقربين.. بمعنى قحطان الخرج يستطيع حتى قتل سعود القحطاني وتركي آل شيخ إن أمره بن سلمان بذلك! والجدير بالذكر أن سعود القحطاني، الذي كان ذراع ابن سلمان اليمنى، قد جرى عزله مؤخراً بعد كشف تورطه في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ومشاركته في تعذيب السجناء والتحرش بالمعتقلات السعوديات داخل سجون النظام. كما جرى مع الناشطة لجين الهذلول.

وكشفت وكالة “رويترز” العالمية، عن وجود حالة امتعاض كبيرة تسود العائلة السعودية الحاكمة، من تصرفات ولي العهد، حسب ما عبر بعض أعضاء آل سعود ونخبة رجال الأعمال في السعودية، عن إحباطهم من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أعقاب أكبر هجوم على البنية التحتية النفطية في المملكة الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته “رويترز” فإن هذا القلق ثار بين العديد من الفروع البارزة لعائلة آل سعود الحاكمة والتي يبلغ عدد أفرادها حوالي 10 آلاف عضو حول قدرة ولي العهد على الدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقيادتها. ​​​​

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