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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة"

القت قوات الامن المصرية بمحافظة الجيزة على "إمرأة" متهمة بممارسة الجنس مع رجل خليجي في شقته بمنطقة العجوزة .

وتعود الواقعة عندما تبلغ للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد أن "أميرة.ا" ربة منزل، تتردد على شقة رجل أعمال خليجي بشارع السودان بالعجوزة.

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وعلى الفور توجهت قوة أمنية شارك فيها المقدمان تامر فاروق ومحمد دبوس والرائد محمد سعيد، وتمكنوا من ضبطها في وضع مخل مع رجل الأعمال، وتبين من التحريات أنها تعرفت عليه بـــ"كوفي شوب" في العجوزة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يشار إلى ان قضايا الدعارة انتشرت مؤخرا بشكل كبير في عددا من الدول العربية والاسيوية ، حيث يحرص الخليجيون على قضايا اجازاتهم السنوية في دول مثل مصر والمغرب وتونس والتمتع فيها بممارسة الرذيلة مع ساقطات المجتمع وبائعات الهوى