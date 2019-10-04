شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..اول صورة للملازم السقطري الذي عينه الرئيس هادي مديرا لشرطة الجزيرة بعد ترقيته الى رتبة عقيد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

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