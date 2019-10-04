“مجتهد” يفجر مفاجأة بشأن هوية الحارس الجديد للملك سلمان .. وقرابته من ‘‘سعود القحطاني’’ ويكشف عن...

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن ترتيبات حول الملك سلمان، بتخطيط وإشراف سعود القحطاني، وتورطه في مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك، وتعيين أحد أقاربه بدلًا عنه.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" إن : "الترتيبات الجديدة حول الملك التي أشرت إليها بتغريدة سابقة والتي كانت سببا في مقتل الفغم، حصلت بتخطيط وإشراف سعود القحطاني".

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وأضاف: "أما العميد سعيد القحطاني الذي عين حارسا شخصيا للملك فقريب شخصيا ونسبا منه، وليس الوحيد بل تم تعيين عدة أشخاص بترشيح سعود".

وفي وقت سابق، كذب "مجتهد"، الرواية الرسمية الحكومية، حول مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان .. مشيرًا إلى أن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

ونوه "مجتهد" إلى أن "ابن سلمان كان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا"، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال "مجتهد" إن "الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار".

وتابع أنها "لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا".

ووعد "مجتهد" بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي".

ولفت إلى أن ولي العهد أجبر أفراد عائلة الفغم بتأكيد الرواية الرسمية، التي كان أول من نشرها، مغرد يدعى "ابن عويد"، والذي تساءل "مجتهد" عن مكانته لدى ابن سلمان، متوقعا أن يكون المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يدير المشهد.