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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة مدير امن عدن بصورة مفاجئة وصحيفة " الوطن العدنية" تنشر اول صورة وعائلته تكشف السبب ( صور )

فجعنا في عدن قبل قليل بخبر وفاة اللواء / سعيد فارع أحد أبرز القيادات الأمنية بمحافظة عدن بعد مرض ألم به وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر في مسجد الهتاري بالتواهي وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الممدارة بعدن.

وبحسب ما اعلنت عائلته فان وفاته جاءت اثر مرض عضال الم به.

والفقيد سعيد فارع أبرز مناضلي حرب التحرير الشعبية في مدينة عدن والتواهي بالذات.

وقد تقلد عدة مناصب في وزارة الداخلية بدءا من مسؤول عدة أقسام ومدير المؤسسه العقابيه المركزيه في المنصوره وأثناء توليه هذا المنصب عمل على تشغيل نزلاء المؤسسه في عدة مهن داخل المؤسسه في النجاره والتنجيد وبيع المنتجات في معرض خاص بالمؤسسه وبمقابل أجر وكدا هو اول من وضع نظام الإجازات الإسبوعيه وبالمناسبات المختلفه وفق لائحه تنظم ذالك

وقد أستفاد الكثير منهم من العمل بهذه المحن وعند قضاء محكومية الكثير منهم خرج ومارس العمل بهذه المهن ولايزال بعضهم عنده محلات إلى اليوم

كما تقلد منصب مدير أمن عدن في النصف الثاني من الثمانينات حتى قيام الوحده وعين مديرا لامن الحديده وخلال عمله برز اللواء / سعيد فارع كأبرز القادة الذين تركوا بصمات في أمن عدن قبل الوحدة وفي امن الحديدة.

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