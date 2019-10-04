شكرا لمتابعة خبر عن ليس من الجبهات ولا من الجنوب ولا من الحوثي ...الرئيس هادي والجنرال الاحمر وزير الدفاع المقدشي يتلقون قبل قليل خبر صاعق يزلزل الارض من تحت اقدامهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الجبهات ولا من الجنوب ولا من الحوثي ...الرئيس هادي والجنرال الاحمر وزير الدفاع المقدشي يتلقون قبل قليل خبر صاعق يزلزل الارض من تحت اقدامهم



وصف السفير مصطفى أحمد نعمان ،ماحدث للجيش اليمني في كتاف بالكارثة والفضيحة على كل المستويات . وقال السفير نعمان على صفحته بتويتر"كارثة كتاف هي حرفيًا فضيحة على كل المستويات! سماسرة انذال استغلوا حاجة شباب أفقدتهم الحرب حاضرهم فذهبوا الى الموت والاسر نظير راتب بخس مقابل مستقبلهم! المسؤولية تقع على عاتق "الشرعية الرخوة" الفاسدة، وعليها توضيح الامر ومدى مسؤولية التحالف! اما الاعتماد على التسريبات فغير مقنع!" وقد تحاصرت في اواخر اغسطس/اب من العام الجاري قوة تتبع الحكومة اليمنية كانت تحمي الحدود السعودية وتشن عمليات بإتجاه صعدة من لواء الفتح قوامها 1000 جندي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ووفقاً للمصدر فإن القوة شنت هجوم على الحوثيين بكتاف التابعة لصعدة وتقدمت إلى مناطق سقام إلى محاذاة جبل عنبان بامتداد ٣٠كم بعد الشريط الحدودي، وهناك تعرضت للحصار من الحوثيين ولم يتحرك الطيران او الجيش اليمني لفك حصارهم وقتل واصيب المئات وظلوا محاصرين لثلاثة أيام حيث وأن تلك القوة التي تحاصرت هي القوة المعنية بقطاع الميمنة والواقعة بين وادي جبارة ووادي الصوح. وحاصرتهم قوات الحوثيين لايام اواخر اغسطس من العام الجاري وكان يبلغ عددهم نحو الف ولم تكلف القوات السعودية نفسها لتحريك اباتشي او قوات جوية لفك حصارهم كما تجاهلتهم القيادة اليمنية وبعضهم أسر وجزء انضم للحوثيين وجزء قتل ،بعد أيام من حصارهم قامت قوات يمنية بالتحرك لفك حصارهم بعد خسائر بشرية كبيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس من الجبهات ولا من الجنوب ولا من الحوثي ...الرئيس هادي والجنرال الاحمر وزير الدفاع المقدشي يتلقون قبل قليل خبر صاعق يزلزل الارض من تحت اقدامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.