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صنعاء - ياسمين الخيامي - جنوبية شجاعة وجريئة تبصق في وجه هاني بن بريك وتسمعه كلام لو قاله شخص غيرها لقتله على الفور...شاهد كيف كانت رد هاني بن بريك

ذكر شهود عيان ان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك تعرض لاهانة كبيرة من سيدة كبيرة السن من سكان عدن . وقال الشهود ان سيدة متقدمة في السن كانت تصرخ وتعلن رغبتها برؤية هاني بن بريك وان الاخير سمح لحراسته بالسماح لها بالاقتراب منه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- واضاف الشهود انه ما ان اقتربت السيدة الكبيرة حتى سارعت تبصق في وجه هاني بن بريك وتصرخ " دمرتم العباد والبلاد اولادكم في الخارج يعيشون مثل الامراء ونحن نعيش هنا عيشة الكلاب ..لعنة الله عليكم جميعا ما معاكم الا الهدرة..تستغلون القضية الجنوبية للمتاجرة بها وتحصلون على الملايين لترفيه عائلاتكم بينما نحن بلا ماء ولا كهرباء ..ماذا فعلتم للجنوبيين غير الصراخ والكذب والدجل قبحكم الله يا... وذكر الشهود ان قوات من حراسة بن بريك تمكنت من صرف العجوزة بعيدا عن هاني بن بريك الذي مسح البصاق من وجهه وبد غاضبا وهو يقول " الناس تكبر وتعقل وهذه الله يهديها كبرت وخرفت "

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