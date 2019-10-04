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عدن - ياسمين التهامي - بيان مشايخ الزريقة بالمقاطرة: عبده نعمان باع نفسه للشيطان

بيان مشايخ الزريقة : عبده نعمان باع نفسه للشيطان

تعز -جهينة يمن-خاص

اصدر اليوم الجمعة مشايخ الزريقة بلحج جنوب اليمن بيانا ادانوا فيه المتورطين بجريمة القتل التي حدثت يوم الخميس 3/ اكتوبر 2019 م وما نجم عنها من ارهاب روعت المواطنين المدنيين وسط مدينة التربة بتعز.

البيان تبرأ من بن جلدتهم عبده نعمان الزريقي (التربوي) سابقا القائد العسكري حاليا في اللواء الرابع جبلي التابع للاصلاح وأن المشايخ مع مظلومية اولياء الدم جراء ما حدث من قتل الشابين اسامة الاشعري وأشرف الذبحاني .

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واختتم البيان أن مشايخ ووجهاء وأعيان الزريقة مع تثبيت الأمن والاستقرار في الحجرية ورفض الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية وجر المنطقة الى اتون الحرب المدمرة.

نص البيان

بيان صادر عن مشائخ ووجهاء قبائل الزريقة الابطال

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يا ابناء الحجرية العظماء

اهلنا وسندنا واخوتنا وروافد عزتنا في الحجرية والشمايتين الاكارم

نحن مشائخ وأعيان ووجهاء وعقلاء قبائل الزريقة الابية والذي كان لنا شرف التصدي مع ابناء مدينة التربة والشمايتين لجحافل الحوثين الغزاة في شهر 3 /2015 م بنادقنا تصافح السماء عزة نقتسم اللقمة والقطرة حين كانت مدينة التربة الابية الحضن الدافئ والملاذ الامن لقبائلنا ولكل ابناء اليمن ندين ونستنكر ما حدث ويحدث في هذه المدينة العظيمة وبالذات ما حدث يوم الخميس 3/ 10 / 2019م والذي اودي بحياة الابرياء من مرافقي ابننا ابن الحجريه محافظ المحافظة الاستاذ/ نبيل شمسان وماتلاها من اثم في جر التربة الى الحرب والدمار .

ان مشايخ واعيان وقبائل الزريقة تؤكد للجميع اننا مكون اصيل من ابناء الشمايتين والحجرية وسنقف مع الحق حيث يكون وسنكون ضد الطغيان اينما كان ومن هنا نعلن برائتنا من ما يصنعه المدعو/ عبده نعمان الزريقي الذي كنا نعول عليه ان يرد الجميل لهذه المدينة ولكنه للاسف تنكر وجحد الجميل وغرته الحزبية العفنة وجند نفسه للشيطان لجر المنطقة في اتون الصراعات الحزبية والولاءات الضيقة للاصلاح والذي يحاول ان يجير بطولات ابطال الزريقة من التضحية للوطن الى الارتزاق للاصلاح وهذا منكر نعيذ انفسنا وابطال الزريقة منه .

اننا اذ نؤكد وقوفنا وبكل قوة مع امن التربة والحجرية وضد اي استحداثات عسكرية حزبية وسنقف مع اولياء الدم الشهداء الابرياء حتي يتم القصاص العادل وفقا للقانون .

والله من وراء القصد .

صادر عن مشائخ وأعيان قبائل الزريقة الابية

يوم الجمعة 4/ 10/ 2019م