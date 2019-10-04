المتظاهرون يحاولون الوصول للمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية 

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
مظاهرات العراق
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بغداد - الخليج 365
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن قوى الأمن في العاصمة العراقية بغداد استنفرت في الشوارع وقرب المقار الحكومية.
ويأتي هذا في وقت يحاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى المنطقة الخضراء.
وقالت المصادر "إن المتظاهرين يتجمعون في محيط ساحة التحرير".
وكانت وكالة رويترز أعلنت إصابة متظاهر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على متظاهرين وسط بغداد.
وبينت أن الشرطة فتحت النار على متظاهرين وسط بغداد.
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