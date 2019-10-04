الجمعة 4 أكتوبر 2019 مظاهرات العراق كتب بغداد - الخليج 365 أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن قوى الأمن في العاصمة العراقية بغداد استنفرت في الشوارع وقرب المقار الحكومية.

Advertisements ويأتي هذا في وقت يحاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى المنطقة الخضراء. وقالت المصادر "إن المتظاهرين يتجمعون في محيط ساحة التحرير". وكانت وكالة رويترز أعلنت إصابة متظاهر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على متظاهرين وسط بغداد. وبينت أن الشرطة فتحت النار على متظاهرين وسط بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتظاهرون يحاولون الوصول للمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.