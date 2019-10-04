"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد السبت 

الجمعة 4 أكتوبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الجمعة، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 05 اكتوبر2019م كالتالي:

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 645. خط الرحله : عمان- سيئون. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهـره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1845 مساء . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عـدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل.(توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عـدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. رقم الرحله : 507. خط الرحله :جده- عـدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول : 1400 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهـره. الاقلاع :1500 عصرا الوصول: 1730 مساء . 0

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