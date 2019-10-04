قيادي بالانتقالي يرفع علم الجنوب فوق مبنى ادارة امن قلنسية بسقطرى

الجمعة 4 أكتوبر 2019

احمد علي باحقيبة

كتب الخليج 365 - سقطرى

شكل القيادي احمد علي باحقيبة رئيس دائراة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، اجتماعا بالافراد والضباط في مركز الامن الشامل قلنسية الذي اعلن افراده انظمامهم للمجلس الانتقالي الجنوبي وتاييدهم للرئيس عيدروس الزبيدي .

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واكد باحقيبة في كلمته ان اليوم هو يوم النصر وانتصار الارادة الشعبية السقطرية وتحررها من براثن التخلف من خلال استعادة السيطرة علئ المنشأت الامنية في العاصمة حديبوه وقلنسية .

مضيفاً ان المواقف البطولية التي سطرها رجال الامن العام والحزام الامني سوف يخلدها التاريخ من خلال استعادتهم لكرامتهم .

وذكر ايضاً ان القيادات الشبابية عملت على تحريك الشارع السقطري كخطوة استباقية لاستعادة جميع المنشآت الرئيسية في المحافظة وان ارادة الشعب بدات تخطو اول الخطى نحو النصر العظيم.