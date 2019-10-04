هل اكتشف الحقيقة؟ : رجل سعودي يلفت الأنظار أثناء تشييع ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ داخل الحرم ويبكي بحرقة .. ما علاقته بالحادثة (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فاجأ أحد أصدقاء صديق اللواء الراحل “عبد العزيز الفغم”، والذي وقعت حادثة القتل في بيته، بظهوره وهو يبكي منهارًا أثناء تشييع جنازة “الفغم” بالمسجد الحرم. وبحسب المقطع المصور المتداول، فإن “افيصل لسبتي” ظهر وهو يبكي في المسجد الحرم لحظة تشييع جنازة اللواء الراحل “عبد العزيز الفغم”. جديد الحدث أونلاين: Advertisements يشار إلى أن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، كان قد أعلن مقتل اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، أثناء زيارة لصديقه “فيصل السبتي”، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

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