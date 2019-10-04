قصف مدفعي وصاروخي حوثي على المشتركة جنوب وشمال الجبلية بالحديدة 

الجمعة 4 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب الحديدة - الخليج 365 تواصل المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن ارتكاب الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة عن قيام المليشيات بشن عمليات قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مواقع القوات المشتركة جنوب وشمال المنطقة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف مذفعية الهاوزر صوب المواقع جنوب الجبلية. وأردفت المصادر ، أن المليشيا قصفت ظهر اليوم مواقع القوات المشتركة شمال المنطقة بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وبقذائف B10 بشكل عنيف. فيما استهدفت عناصر المليشيات مواقع تمركز جنود القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 م.ط ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبقذائف RBG.

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