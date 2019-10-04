مصدر أمني بالمهرة يؤكد بأنه لا وجود لقوات تابعة للتحالف في منفذ صرفيت 

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
المهرة - الخليج 365
أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة المهرة بأنه لا توجد قوة أمنية تابعة للتحالف العربي في منفذ صرفيت الحدودي.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فند المصدر الشائعات التي بثتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن تمركز قوة أمنية تابعة للتحالف العربي في المنفذ، موضحاً إن الأفراد التابعين للتحالف المتواجدين في المنفذ هم بعدد اصابع اليد يؤدون عملهم رفقة القوة الأمنية والعسكرية اليمنية المكلفة بتأمين المنفذ وحمايته.
وأشار ذات المصدر بأن الأفراد التابعين للتحالف شأنهم في مجال العمل الأمني شأن أي فرد آخر، وقد تصدر بعض الأخطاء الناتجة عن سوء التصرف أو غيرها، ويتم التعامل مع أي فرد دون استثناء وفق الضوابط الأمنية المتبعة في الجمهورية.
وأوضح المصدر الأمني بأنه تم مؤخراً استبعاد جندي تابع للتحالف من منفذ صرفيت بسبب خطأ شخصي صدر عنه دونما أي تمييز أو تفضيل عن الأفراد اليمنيين الآخرين، مضيفاً بأن الجميع معرض للعقوبة والاستبعاد في حال ثبوت ارتكابه أي مخالفة أمنية.
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