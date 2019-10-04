معلمات و"زينبيات" يقمن بتمزيق ملابس طالبات وقص شعرهن بصنعاء 

الجمعة 4 أكتوبر 2019

الزينبيات

كتب صنعاء - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، عن ممارسات تعسفية بحق طالبات بصنعاء على أيدي معلمات وزينبيات في إحدى المدارس.



وقالت المصادر ، إن مديرة إحدى المدارس الحكومية، وزميلاتها (الزينبيات) قمن بتمزيق بنطلونات عدد من الطالبات وقص شعر إحداهن، وطردنهن من الصفوف الدراسية.

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حيث اقدمت المدعوة افراح العتمي مديرة مدرسة رابعة العدوية بصنعاء على تمزيق بنطلون إحدى الطالبات واخرجتها من المدرسة بحجة عدم مطابقته للزي، في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها المواطنون بعد انقطاع المرتبات لأكثر من أربع سنوات.

وأكدت المصادر أن مديرة المدرسة تمسك المقص والى جانبها خمس مدرسات، ويقمن بقص البنطلونات والحجابات لعدد من الطالبات.

واشارت المصادر الى أن المديرة قامت بقص شعر أحد الطالبات والتعدي على أخريات بألفاظ غير تربوية، متحججة بأنها تريد مدرسة نموذجية.

ويعيش التربويون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي دون مرتبات منذ اربع سنوات، فيما المناهج المدرسية منعدمة ولم تتوفر إلا مع لأبناء قيادات ومشرفي الحوثي.