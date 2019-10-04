شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة لبنانية شهيرة تتحدى شقيقة هيفاء وهبي في التعري.. وصلة رقص ساخنة بمايوه فاضح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة اللبنانية قمر لإثارة الجدل من جديد بمقطع فيديو، وصفه النشطاء بالفاضح أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت “قمر” في المقطع الذي نشرته على صفحتها بـ”انستجرام” بمايوه فاضح وهي ترقص وتتلوى بشكل مثير، ما دفع نشطاء لمهاجمتها بشدة ساخرين منها بقولهم إنه غارت من أخت هيفاء وهبي رولا ريموت فأخذت تسابقها في التعري لجذب الأنظار إليها.

جديد "الخليج 365":

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وأشارت قمر إلى أنها سافرت لتلقي العلاج، من دون أن تكشف تفاصيل عن حالتها الصحية.

يُذكر أن الفنانة قمر كانت قد كلّفت وكيلها القانوني لمقاضاة مغنية مبتدئة، هاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب عارضة أزياء مراهقة، قامت بنفس الموضوع، وقد أرفقت الدعوى بعدد من التسجيلات والفيديوهات، التي تؤكد تعرضها للتهديد والقدح والذم والتشهير.

ومؤخرا يشهد موقع التواصل الخاص بالصور “انستجرام” صراعا شرسا بين عدد من المغنيات والفنانات في من يمكنه أن يتعرى أكثر لجذب أكبر قدر ممكن من المتابعين.