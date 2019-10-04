شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية

قع الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم بعض التغييرات الكبرى التي ستحدث في المنطقة العربية في المستقبل القريب.

وقال "القاسم" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "نرجو أن تكون الانتفاضة العراقية ضد الاحتلال الإيراني وأذنابه في العراق ثورة حقيقية تقتلع الغزاة والمحتلين الذين عاثوا خراباً وفساداً في بلاد الرافدين وحولوا بغداد إلى أوسخ عاصمة في العالم وليست مجرد هبة عابرة أو تحريكة أمريكية مبرمجة.

وأكد قوله أن المنطقة العربية صارت مثل البرميل المثقوب، كلما ظنوا أنهم سدوا فيه فتحة، انفجرت فتحة أخرى...لا تظنوا إذا هدأ الوضع قليلا في سوريا أن المنطقة ستستقر... لا لا لا لا لا... انتظروا الانفجار الأكبر"!!.

وتابع: "لم نقل يوماً ان سبب دمار العراق واليمن وسوريا وغيرها إيران فقط، بل إن العربان شاركوا في الدمار والتدمير، وسلموا العراق وسوريا وغيرها للغزاة الصفاينة .. لهذا فإن الشعوب المسكينة تقع بين نارين وينطبق عليها بيت المتنبي الشهير: وسوى الرومِ خلفَ ظهرك رومٌ... فعلى أي جانبيك تميلُ".

من: فضل عبدالله الحبيشي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.