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عدن - ياسمين التهامي - نبوءة خطيرة لـ‘‘فيصل القاسم’’: ترقبوا الإنفجار الأكبر في هذة العواصم العربية (الأسماء)

تنبأ الإعلامي السوري فيصل القاسم ببعض التغيرات الكبرى التي ستحدث في المنطقة العربية.

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وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "نرجو ان تكون الانتفاضة العراقية ضد الاحتلال الايراني واذنابه في العراق ثورة حقيقية تقتلع الغزاة والمحتلين الذين عاثوا خراباً وفساداً في بلاد الرافدين وحولوا بغداد الى اوسخ عاصمة في العالم وليست مجرد هبة عابرة او تحريكة امريكية مبرمجة؟".

​​​​​وأضاف: "على ضوء انتفاضة العراق المفاجئة والتململ في لبنان ومصر، نستطيع ان نقول ان المنطقة صارت مثل البرميل المثقوب، كلما ظنوا انهم سدوا فيه فتحة، انفجرت فتحة اخرى...لا تظنوا اذا هدأ الوضع قليلا في سوريا فإن المنطقة ستستقر... لا لا لا لا لا... انتظروا الانفجار الأكبر".

وتابع: "لم نقل يوماً ان سبب دمار العراق واليمن وسوريا وغيرها ايران فقط، بل إن العربان شاركوا في الدمار والتدمير، وسلموا العراق وسوريا وغيرها للغزاة الصفاينة .. لهذا فإن الشعوب المسكينة تقع بين نارين وينطبق عليها بيت المتنبي الشهير: وسوى الرومِ خلفَ ظهرك رومٌ فعلى أي جانبيك تميلُ".