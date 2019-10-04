الاكثر مشاهدة - عاجل : المذيع الشهير ’’فيصل القاسم‘‘ يعلنها بكل صراحة هذا ماسيحدث في المنطقة العربية خلال أيام ..شاهد المفاجأة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المذيع الشهير ’’فيصل القاسم‘‘ يعلنها بكل صراحة هذا ماسيحدث في المنطقة العربية خلال أيام ..شاهد المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم بعض التغييرات الكبرى التي ستحدث في المنطقة العربية في المستقبل القريب.

وقال "القاسم" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "نرجو أن تكون الانتفاضة العراقية ضد الاحتلال الإيراني وأذنابه في العراق ثورة حقيقية تقتلع الغزاة والمحتلين الذين عاثوا خراباً وفساداً في بلاد الرافدين وحولوا بغداد إلى أوسخ عاصمة في العالم وليست مجرد هبة عابرة أو تحريكة أمريكية مبرمجة.



وأكد قوله أن المنطقة العربية صارت مثل البرميل المثقوب، كلما ظنوا أنهم سدوا فيه فتحة، انفجرت فتحة أخرى...لا تظنوا إذا هدأ الوضع قليلا في سوريا أن المنطقة ستستقر... لا لا لا لا لا... انتظروا الانفجار الأكبر"!!.

وتابع: "لم نقل يوماً ان سبب دمار العراق واليمن وسوريا وغيرها إيران فقط، بل إن العربان شاركوا في الدمار والتدمير، وسلموا العراق وسوريا وغيرها للغزاة الصفاينة .. لهذا فإن الشعوب المسكينة تقع بين نارين وينطبق عليها بيت المتنبي الشهير: وسوى الرومِ خلفَ ظهرك رومٌ... فعلى أي جانبيك تميلُ".

من: فضل عبدالله الحبيشي



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