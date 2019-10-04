الاكثر مشاهدة - طفل يمني يبيع الماء ويغني بصوت أذهل العالم .. وقناة دولية تسلط الأضواء على هذه الأغنية الغزلية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يمني يبيع الماء ويغني بصوت أذهل العالم .. وقناة دولية تسلط الأضواء على هذه الأغنية الغزلية (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اذهل طفل يمني في العاصمة صنعاء كل من شاهده بصوته الشجي وهو يغني اثناء مزاولة عمله كبائع ماء متجول حيث اجبرته الحرب على ممارسة هذه المهنة ليعول منها اسرة بكاملها
الطفل الذي يملك موهبة استثنائية جعل قناة روسيا اليوم تلتفت الى موهبته وتنشر له مقاطع وهو يغني بصوت اذهل الجميع
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