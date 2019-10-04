شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يحذر من الخطر الحوثي ويقول إنه يتعدى اليمن وأكثر مما نتصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘

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