شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري الصادم للسعودية وتبث (فيديو).. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، تسجيلاً مصوراً، قالت إنه لأسرى من القوات السعودية، وقعوا في قبضة مسلحي الجماعة، في عملية نوعية نفذوها في جبهة نجران على الحدود السعودية اليمنية.

وأظهر التسجيل أسماء ستة جنود سعوديين ومكان أسرهما، وفق ما تحدثوا به، كما عرضت القناة فيديو أظهر آليات عسكرية مدمرة، وجثامين لقتلى، قالت إنها تعود لمقاتلين في القوات السعودية.

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عاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري الصادم للسعودية وتبث (فيديو).. شاهد



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وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عن تنفيذ هجوم نوعي أسفر عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية للتحالف العربي وفصيل للقوات السعودية فيما وصف التحالف الإعلان الحوثي بالمسرحية.

وتشهد المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، مواجهات عنيفة، بين القوات السعودية والحوثيين الذين يعتمدون حرب العصابات في الهجوم على مواقع الجيش السعودي.

وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدناً سعودية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 أيلول/ سبتمبر لكن الرياض نفت ذلك متهمة إيران بالمسؤولية عنه وهو مانفته الأخيرة.