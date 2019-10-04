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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يلقى مصرعه بطريقة مروعة ( الاسم + الصورة + المحافظة اليمنية التي ينتمي اليها وتفاصيل الجريمة المروعة ) 2019/10/04 الساعة 08:04 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) قتل شاب يمني مهاجر في ولاية نبراسكا الأمريكية ليلة امس الخميس . وقالت مصادر مقربة من الشاب اليمني ان أيمن الطيري من مديرية بعدان قتل أثناء تأديتة لعملة على يد مجرم مسلح ليلة أمس -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- واضاف المصدر أن سبب القتل هو سطو مسلح استهدف مكان عمل الشاب اليمني أيمن الطيري.

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