اللواء (35) يرصد صفقات تهريب سلاح الى الحجرية

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عدن - ياسمين التهامي - اللواء (35) يرصد : صفقات تهريب سلاح من رأس العارة والجنوب الى الحجرية



تعز / جهينة يمن /خاص

4/ اكتوبر 2019م

صرح مصدر في اللواء (35) مدرع أن الاستخبارات رصدت تهريب أسلحة وصفها بأنها "كبيرة " من بني شيبة الغرب إلى اللواء الرابع جبلي في العفاء في الاصابح صباح اليوم الجمعة.

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وأضاف المصدر التابع للواء أن تهريب السلاح تم عبر (10) بوزات مخصصة لنقل المياه استعان بها المهربون للتمويه من بني شيبة الغرب إلى اللواء الرابع جبلي ، موضحًا أن هذه العملية هي الأخطر كونها جاءت من مناطق نفوذ مدير عام المديرية عبدالعزيز الشيباني وقائد الاخوان المسلمين في الحجرية عبدالله علي حسن الشيباني في قرية (المدهف) بعد أن حصلوا على السلاح من مهربين في السواحل الافريقية الى الجانب الآخر من اليمن ومن ثم ايصالها الى الشمايتين.

ولم يُحدد المصدر نوع الاسلحة وهي صفقات عديدة منذ أن بدأ الحشد الشعبي التواجد في التربة واستيطانه على يد الأكحلي مدير أمن محافظة تعز وأضاف أن هناك محاولات تلغيم المنطقة باستقدام (4) اطقم عسكرية من جهة الجنوب وسيارتين تويوتا نوع (هايلوكس) رافقت الأطقم محملة بالأفراد والعتاد والذخيرة الذي قال إنهم من أبناء الصبيحة موطن ابوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع جبلي لكنه أفاد بأن التهريب يتم عبر قادة يتبعون الاصلاح في الجنوب وتهريب الاسلحة من المعسكرات.

جدير بالذكر أن مليشيات الحشد الشعبي الاخواني تعبث بالأمن والاستقرار ويستقبل شحنات تهريب أسلحة من رأس العارة إلى الحجرية ولتأمين وصول تلك الاسلحة والذخائر فقد استحدث اللواء الرابع نقاط امنية جديدة في الزكيرة داخل الشمايتين وبني شيبة الشرق ، كما أن تهريب الاسلحة والذخائر مستمرة برعاية السلطة المحلية في التربة التي يسيطر عليها الاصلاح فرع الاخوان المسلمين في اليمن.