شبكة حقوقية ترصد 266 انتهاكاً حوثيا بحق المدنيين خلال أسبوع بسبتمبر 

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
صنعاء - الخليج 365
رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (266) انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 20 ـ 27 سبتمبر2019م.
ووفق متابعة "الخليج 365"، توزعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشئات التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.
وقالت الشبكة في تقريرها الأسبوع عن الحالة الحقوقية في اليمن إن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثّق 22 حالة قتل بينهم امرأة، و 3 أطفال و 12 حالة إصابة 3 أطفال و4 حالات إصابة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيات الحوثي بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان، و 3 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر و 126 حالة اعتداء على الأعيان المدنية والمركبات الخاصة.
وكثفت ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية مما تسبب بتضرر 48 منشأة خاصة بشكل جزئي و12 منشأة بشكل كلي، وفقا لما ذكر التقرير.
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