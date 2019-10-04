شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش ينكح الاطفال بتعز وإنتفاضة حقوقية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-غرفة الاخبار

جديد "الخليج 365":

أمير سعودي يفجر قنبلة عن تفاصيل إغتيال اللواء “الفغم”.. بهذه الطريقة البشعة

الجيش ينكح الاطفال بتعز وإنتفاضة حقوقية

عاجل : وزير الدفاع المصري يفاجى الجميع ويوجة رسالة عاجلة للرئيس السيسي ويطالبة بتنفيذ هذا الشيء

اسرائيل تكشف تفاصيل سرية عن مقتل حارس الملك سلمان ستثير جنون محمد بن سلمان وتنهي الجدل (تفاصيل)

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

ايران تعلن استسلام السعوديه وطلبها التهدئة. والجبير يرد. سريعا .....شاهد

ورد الآن : الأمم المتحدة تفاجئ الجميع وتكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في جريمة إغتيال خاشقجي..شاهد(فيديو)

عـــــاجـــــل : عاصمة دولة عربية الآن على صفيح ساخن .. إنقلاب مفاجئ وسيطرة على المطار .. والسلطات تعلن حالة الطوارئ وتطلق صافرة الإنذار .. شاهد تفاصيل مباشرة لما يحدث الآن

لأول مرة :السفير ياسين سعيد نعمان يوجه للحكومه اليمنية اتهامات خطيرة جداً

ايران تعلن استسلام السعوديه وطلبها التهدئة. والجبير يرد. سريعا .....شاهد

ورد الآن : عملية إرهابية تهز السعودية .. ومقتل قيادات أمنية رفيعة واعتقالات بالجملة .. والسلطات تكشف التفاصيل

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزاء اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)

شاب يكتشف أن زوجته الحامل هي أخته فيتخذ هذا القرار الكارثي

نبوءة خطيرة لـ‘‘فيصل القاسم’’: ترقبوا الإنفجار الأكبر في هذة العواصم العربية (الأسماء)

اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

وزير الخارجية الروسي: هذا الرئيس العربي الوحيد الذي ترك السلطة بشرف ولم يهرب عقب ثورات الربيع العربي (الاسم)

ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..!

يمني جائع لا يجد ما ياكل ينتقم شر انتقام من اماراتي متغطرس ويوجه له لكمة بقبضته القوية في وجهه توقعه ارضا ( شاهد 3 صور رهيبة اثلجت صدور اليمنيين )

بعد الصمت السعودي ومهزلة المبعوث غريفيث وتأييده للامارات ..ضربة ساحقة للامارات اعلن عنها قبل قليل الرئيس هادي شخصيا تصعق ولي عهد ابو ظبي وتربك كل حساباته في الجنوب

عربي يقيم في العاصمة صنعاء يصدم كل اليمنيين ويقوم بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا مع النساء داخل بناية ضخمة

وأخيرًا...السعودية تتحرر من ابتزاز ترامب وتعلن رسميًا التحالف مع العدو اللدود لأمريكا وتعقد صفقة ضخمة (تفاصيل)

عـــــاجل : مصادر غربية وعربية تكشف عن مخطط إنقلاب بقصر الملك ومؤامرات إغتيال الحارس الأمين وتحذيرات سابقة

Advertisements

ورد الآن : قرار رسمي بوقف بث قناة الجزيرة استجابة لمطالب ”دول المقاطعة” المقدمة إلى دولة قطر

وردنا الان : الملك يباغت الجميع بهذا القرار الصادم وأنباء عن هروب ولي العهد ومصدر يكشف مايجري داخل الاسرة الحاكمة ( صورة )

عــــــــاجل : اسرائيل تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

أفشل محاولة اغتيال الملك على يد أفراد من عائلته.. معلومات جديدة تكشف تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم

الملك سلمان غاضب اشد الغضب من هذة الشائعة المتعلقة بحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم ( تعرف على الشائعة التي اغضبت الملك سلمان )

عاجل : اجتماع طارئ بين قائد القوات القطرية ورئيس أركان الجيش التركي ويصدرون بيان عسكري ...ومحمد بن سلمان يطلب النجدة من ترامب "بيان "

ورد الآن : معلومات جديدة’ تغير مجريات الأحداث في السعودية وتقلب الطاولة راسا على عقب ..اللواء الفغم لم يقتل على يد صديقه ..والملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال وحارسه الشخصي انقذ المملكة من انقلاب محقق ..شاهد تفاصيل ما حدث

عــاجل .. محمد بن سلمان يصدم الجميع و يصدر قبل قليل أمر ملكي بعودة "هيئة الأمر بالمعروف" والسعوديون يخرجون الى الشوارع .. شاهد

لأول مرة...شقيق الملك سلمان يتحرك لوقف انهيار المملكة .. وهذا ما يفعله بشأن ‘‘ولي العهد’’ ووكالة رويترز تكشف عن حدث تأريخي سيقلب موازين القوى في السعودية

عاجل : الحوثيون يسيطرون على قناتي العربية والحدث في اليمن وأنباء عن مقتل ‘‘محمد العرب’’ شاهد ماذا قال في آخر ظهور له (صورة)

فضيحة مدوية... “شاهد” بالصور.. خطيبة خاشقجي في أحضان “جيف بيزوس” من أمام القنصلية تشعل مواقع التواصل

معلومة مثيرة تربك الشارع السعودي .. بن سلمان قدم هذا العرض الخطير للواء عبدالعزيز الفغم قبل مقتله لكنه رفض فحدث له ماحدث

عــــــــاجل: الشرعية تباغت الامارات والمجلس الانتقالي بضربة كبيرة وغير متوقعة في عدن اربكت جميع حساباتهم ..شاهد ماحدث

كشفت تقارير حقوقية عن جرائم اغتصاب الأطفال في مدينة تعز كبرى مدن اليمن الشمالي، في تزايد مستمر، جراء حماية الجيش للمعتدين على الأطفال جنسيا، في واحدة من ابشع الجرائم المسكوت عنها في اليمن، جراء القبضة العسكرية التي تمارسها القوات التابعة لتنظيم الإخوان الممول قطريا.

وأكد ناشطون حقوقيون يمنيون ان " الانتهاكات بحق أطفال تعز وما يحدث اليوم من جرائم الاغتصاب في ظل تواطؤ من قبل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية وحمايتها لمرتكبي تلك الجرائم، تمثل تجسيدا للإرهاب الحقيقي الذي يقتل الطفولة، ويصادر حقها في الحياة بكرامة".

ورت أم طفل تعرض للاغتصاب على يد عناصر الحشد الشعبي الإخواني، قائلة ان "نجلها تعرض للاغتصاب بالقوة، وهدده المعتدي عليه بعدم الحديث عن ما تعرض له مع أهله والا سوف يقتله".

وأكدت المواطنة التي تحدثت لفريق رصد حقوقي "ان مشافي مدينة تعز رفضت منحها تقرير يشخص ما تعرض له نجلها، الا ان حيث برر طبيب طلب منها مبلغ مالي، قبل ان يعتذر لها بان التقرير قد يضر نجلها مستقبلا بين اقرانه، وان عليها الصمت فقط".

وقالت انها لا تملك المال للدفع للمشافي للحصول على تقرير يؤكد تعرض نجلها للاغتصاب على عضو في مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإخوان اليمن. وقالت الناشطة الحقوقية والصحافية وداد البدوي في "ان المتهمين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في تعز، هم قادة معروفون في الجيش، الذي يوفر لهم الحماية من الملاحقة".

وألمحت البدوي في منشور على فيس بوك "إلى ان حماية الجيش للمعتدين على الأطفال حنسيا، جعل المستشفيات ترفض التعامل وإعطاء تقارير خوفاً من البطش".

ونددت الناشطة الحقوقية والصحافية وداد البدوي بما اسمته "صمت المجتمع"، قائلة "المجتمع صمت لأن الفاعل هو الجيش وسيقتل من يتكلم كما يقول الكثير من المواطنيين".

الراصد والحقوقي أكرم الشوافي تحدث عن إرتفاع عدد الضحايا الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، قائلا "المجرمون والمتسترون عليهم بأن من يتحدث في هذا الأمر بعيدا عن مبرر تشويه سمعة النضال والجيش".. مشدد "على الجيش أن يقدم المجرم للعدالة حتى وإن كان محسوبا عليه".

وتساءل الناشط الحقوقي سعيد بكران عن "ماذا قدمت جماعة الإخوان المسلمين وماهي الانجازات التي تكرمت بها على المواطن اليمني"، قبل ان يجيب بأنها "قدمت اغتصاب الإطفال، وحماية المغتصبين والتستر عليهم، قهر الفقراء في اعز مايملكون في كرامتهم وكرامة أبنائهم، قدمت الاغتيالات والقتل والاعتداء، والفساد واللصوصية وسرقة المال العام بإسم الدين". وأكد "ان ظلما كبيرا ما يحصل في تعز من تواطؤ وصمت من الجميع في تعز وخاصة من كل الإدارات المحلية التي يحكمها المرشد الإخواني الطاغوتي".

من جهته قام رسام كاريكاتير رشاد السامعي برسم كاريكاتير يوضح واقع الإغتصابات بتعز يظهر فيه عمليات إغتصاب وتخاذل الأمن والقطاع الصحي .

