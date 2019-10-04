محلل سياسي : التصدي لهجوم الحوثي فى تعز انتصار جديد

الجمعة 4 أكتوبر 2019

المحلل السياسي جمال باراس

كتب Advertisements الخليج 365

قال المحلل السياسي جمال باراس فى مداخله هاتفية لقناة النيل، أن إطلاق صاروخين باتجاه المملكة العربية السعودية من المناطق الخاضعة للحوثيين ، مخالف تماماً للمبادرة التي قد سبق وأعلن عنها الحوثي بوقف الهجمات على السعودي، وأن هذه المبادرات ستاراً للحوثيين للتمادى فى الانتهاكات وأرتكاب المزيد من الجرائم ولإيهام الرأى العام العالمي بأنهم داعمين للسلام.



وأضاف باراس، أن الانتهاكات التي حدثت فى مدينة تعز و الضالع ومحاولة الحوثيين المستميتة للانتشار فى المناطق التي سبق وأن خسروها امام قوات الجيش الوطنى، كلها مؤشرات تؤكد أن الحوثي لن يرضخوا للسلام فى الوقت القريب العاجل وكل مايتم عنه من مبادرات هي مبادرات مخادعة.

وأستكمل المحلل السياسي، أن التصدى من قبل القوات الشرعية للصاروخين فى محافظة صعدة هو إنتصار جديد و مؤشر جيد لانتشار مضادات، الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثي والطائرات المسيرة قبل الوصول لاهدافها وأيضا على نضج العملية الاستخبارتية فى كشف الهجمات الخسيسة للحوثي.