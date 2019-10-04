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الجمعة 4 أكتوبر 2019
المحلل السياسي جمال باراس
كتب
الخليج 365
قال المحلل السياسي جمال باراس فى مداخله هاتفية لقناة النيل، أن إطلاق صاروخين باتجاه المملكة العربية السعودية من المناطق الخاضعة للحوثيين ، مخالف تماماً للمبادرة التي قد سبق وأعلن عنها الحوثي بوقف الهجمات على السعودي، وأن هذه المبادرات ستاراً للحوثيين للتمادى فى الانتهاكات وأرتكاب المزيد من الجرائم ولإيهام الرأى العام العالمي بأنهم داعمين للسلام.
وأضاف باراس، أن الانتهاكات التي حدثت فى مدينة تعز و الضالع ومحاولة الحوثيين المستميتة للانتشار فى المناطق التي سبق وأن خسروها امام قوات الجيش الوطنى، كلها مؤشرات تؤكد أن الحوثي لن يرضخوا للسلام فى الوقت القريب العاجل وكل مايتم عنه من مبادرات هي مبادرات مخادعة.
وأستكمل المحلل السياسي، أن التصدى من قبل القوات الشرعية للصاروخين فى محافظة صعدة هو إنتصار جديد و مؤشر جيد لانتشار مضادات، الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثي والطائرات المسيرة قبل الوصول لاهدافها وأيضا على نضج العملية الاستخبارتية فى كشف الهجمات الخسيسة للحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي : التصدي لهجوم الحوثي فى تعز انتصار جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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