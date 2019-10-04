أرامل تعز يلجأن إلى عدة وسائل لتأمين لقمة العيش "استطلاع" 

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 - علي كامل:

عانت النساء في اليمن ولاتقتصر المعاناة على فئة أو أخرى لسبب أو آخر بل كان للأرامل نصيب كبير مما خلفتة الحرب الدائرة في اليمن.



ولجأن أرامل تعز إلى وسائل عدة لتأمين لقمة العيش لهن ولأولادهن.

فمنهن من تحدين الواقع واتخذن من العمل وسيلة لكسب الرزق بينما لجأت ا أخريات إلى التسول في الأسواق والشوارع.

وفيما يلي أجرى "الخليج 365"، استطلاعا عن معاناة أرامل تعز.

البداية كانت مع أم حسام قالت لمراسل" الخليج 365"-"عملت بسطة صغيره لبيع الدجاج الحي في سوق القات بصينة واعمل حتى الساعة الواحدة مساء ".

وتابعت" فأحصل على 2000 واحيانا 3000 واحيانا 1000 ريال حسب السوق والحركة ساعدتنا قليلاً ولكنها لم تكن حل".

ومضت نحن أكثر من يعاني من ويلات الحرب ولاحل سوى أن تتوقف الحرب.

وتستيقظ الستينية "ام حسام" باكرا كل صباح لإعداد وجبة الافطار لأولادها الأربعة ثم الذهاب إلى مكان عملها في إحدى المدارس بمنطقة صينة بمدينة تعز.

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وتقول " ام حسام" تغير حالنا من بعد وفاة زوجي و لدي أربعة أطفال ولا أحد سيعولهم.

وذكرت "اجبرت للخروج بحثاً عن عمل لإنفاق اي مردود مالي على البيت بعد أن أصبحت أرملة ولدي ما أعولهن من الابناء كانت المهمة شاقة ومتعبة بالنسبة لي تضاعفت يوما بعد آخر حين أدركت أنه لاخيار سوى الموت جوعا او الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأعاقت الأمية المتفشية بين النساء في اليمن "ام حسام" عن القيام بأي مهنة أخرى فهي لاتجيد القراءة والكتابة.

من جانبها تقول لمراسل "الخليج 365" أم وائل :" حصلت على عمل في مدرسة تبعد عن المنزل مئات الأمتار بنفس الحي الذي اسكن فيه".

وذكرت "اعمل كفراشة إضافة إلى التنظيف وترتيب الأثاث بمردود مالي بدأ من سبعة الاف واستقر على 25 ألف ريال كل ما احصل عليه في الشهر "30" يوم مقابل العمل".

وتضيف "واستمريت في مكابدة الواقع على هذا الحال".

وتتحدث أم وائل مستدركة منذ 19 عاما وانا في هذا الحي بعد وفاة زوجي، عملت على تربية أولادي ولكني لم استطع أن الحقهم بالمدارس للتعليم وهذا يشعرني بتقصير والم سيظل يرافقني طول حياتي ".

وتقول" رغم أنه لم يكن في اليد حيلة، لا أملك شيء فالحصول على الطعام كان غاية في الصعوبة".

وبحسب أم وائل فإن ابنها اصيب بإنزلاق بالعمود الفقري وإنكسار في الجمجمة والبطن وتم تغيير أمعاء صناعية له.

وقالت "يأتي هذا بعد سقوطة وهو يعمل في تكسير الأحجار بنفس الحي، وأصبح عاجزا عن العمل".