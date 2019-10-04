حصري.. تربية تعز تفرض خصميات كبيرة وتستثني قيادات الإخوان

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الجمعة، بأن مكتب التربية بالمحافظة فرض خصميات على الموظفين مستثنيا قيادات الإخوان المنخرطين ضمن مليشيا الحشد الشعبي لحزب الإصلاح.



وبحسب مصادر "الخليج 365"، ففي الوقت الذي ماتزال بعض مدارس التعليم العام بالمناطق المحررة تخضع للاحتلال العسكري لمحور تعز الذي يرفض اخلائها يقدم مكتب تربية تعز على فرض خصميات باهضة على رواتب موظفي التربية بذريعة الغياب للضغط عليهم لحضور مقار اعمالهم دون مراعاة للمخاطر التي تحدق بهم.

ووفقا للمصادر، فإن الخصميات طالت المداومين في الحقل التربوي فيما الملتحقين ب(لبس الميري) لم تطالهم تلك الاستقطاعات وهم من الإخوان الذين التحقوا مليشيا الحشد الشعبي لحزب الإصلاح.

وذكرت المصادر، بأن مايقوم به مكتب التربية، من فرض خصميات باهضة على رواتب موظفي التربية بذريعة الغياب ليست أكثر من استقطاعات غير قانونية تطال الرواتب دون وجه حق.

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وقالت إن ذلك ضمن حالة الابتزاز التي تمارسها سلطة الامر الواقع ،وتسوق لها المبررات.

وشددت على أن "الخصميات طالت المداومين في الحقل التربوي فيما الملتحقين ب(لبس الميري) لم تطالهم تلك الاستقطاعات من الإخوان".

وتعتبر هذه الخطوة مخالفة لتعليمات البنك المركزي الذي يصرف الرواتب كاملة الى فرع البنك بتعز.

نافذو سلطة الامر الواقع بعد استكمالهم تحاصص موارد المحافظة التفتوا لرواتب الموظفين والبداية من اكبر القطاعات بحسب المصادر.

يذكر ان مكتب التربية تردد كثيرا خلال فترة سابقة فكان يطلق بالونات اختبار ثم يتراجع الا انه اقدم على الخطوة هذة المرة.