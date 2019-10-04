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عدن - ياسمين التهامي - خاص



وصف السفير مصطفى أحمد نعمان ،ماحدث للجيش اليمني في كتاف بالكارثة والفضيحة على كل المستويات .

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لأول مرة :السفير ياسين سعيد نعمان يوجه للحكومه اليمنية اتهامات خطيرة جداً

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وقال السفير نعمان على صفحته بتويتر"كارثة كتاف هي حرفيًا فضيحة على كل المستويات!

سماسرة انذال استغلوا حاجة شباب أفقدتهم الحرب حاضرهم فذهبوا الى الموت والاسر نظير راتب بخس مقابل مستقبلهم!

المسؤولية تقع على عاتق "الشرعية الرخوة" الفاسدة، وعليها توضيح الامر ومدى مسؤولية التحالف!

اما الاعتماد على التسريبات فغير مقنع!"



وقد تحاصرت في اواخر اغسطس/اب من العام الجاري قوة تتبع الحكومة اليمنية كانت تحمي الحدود السعودية وتشن عمليات بإتجاه صعدة من لواء الفتح قوامها 1000 جندي.

ووفقاً للمصدر فإن القوة شنت هجوم على الحوثيين بكتاف التابعة لصعدة وتقدمت إلى مناطق سقام إلى محاذاة جبل عنبان بامتداد ٣٠كم بعد الشريط الحدودي، وهناك تعرضت للحصار من الحوثيين ولم يتحرك الطيران او الجيش اليمني لفك حصارهم وقتل واصيب المئات وظلوا محاصرين لثلاثة أيام حيث وأن تلك القوة التي تحاصرت هي القوة

المعنية بقطاع الميمنة والواقعة بين وادي جبارة ووادي الصوح.

وحاصرتهم قوات الحوثيين لايام اواخر اغسطس من العام الجاري وكان يبلغ عددهم نحو الف ولم تكلف القوات السعودية نفسها لتحريك اباتشي او قوات جوية لفك حصارهم كما تجاهلتهم القيادة اليمنية وبعضهم أسر وجزء انضم للحوثيين وجزء قتل ،بعد أيام من حصارهم قامت قوات يمنية بالتحرك لفك حصارهم بعد خسائر بشرية كبيرة