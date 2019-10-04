شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : في قرار تاريخي ...محمد بن سلمان يعترف بشكل رسمي بدولة اسرائيل ..وترامب يتعهد لولي العهد بالقضاء على ايران ونتنياهو يرحب "تفاصيل " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/04 الساعة 04:27 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

قالت شبكة التلفزيون الأمريكية "PBS" إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد للاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشرط واحد. وكشف برنامج تلفزيوني في برنامج وثائقي بعنوان "ولي العهد" على القناة الأمريكية، أنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض ، أخبره بن سلمان أنه "إذا ساعدته واشنطن في هزيمة إيران، والسيطرة على الأحداث في الشرق الأوسط"، بأنه على استعداد للاعتراف بـ"إسرائيل". وبحسب التلفزيون الأمريكي، فإن ترامب أخبر محمد بن سلمان أنه سيساعده على "هزيمة إيران ودعم خططها لجعل المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط". ولفت التلفزيون بأن بن سلمان وعد ترامب بمساعدته وصهره جاريد كوشنر في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت لاحق. بدوره اعتبر الكاتب الصحفي والمعلق في "واشنطن بوست"، الصحفي ديفيد إغناتيوس قوله إن وعد بن سلمان "قد أغوى إدارة ترامب وأصبح محور "صفقة ترامب" التي يحاول كوشنر الآن دفعها إلى الأمام. وكشف التلفزيون الأمريكي عن عقد محمد بن سلمان لقاءً سرياً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل بضعة أشهر، معتبراً أن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية كان مسألة وقت فقط.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في قرار تاريخي ...محمد بن سلمان يعترف بشكل رسمي بدولة اسرائيل ..وترامب يتعهد لولي العهد بالقضاء على ايران ونتنياهو يرحب "تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.