الاكثر مشاهدة - الرئيس هادي يوجه ضربة موجعة للإمارات ويطيح بالذراع الأيمن لمحمد بن زايد في اليمن (الاسم+التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أطاح الرئيس هادي بمدير أمن محافظة سقطرى أحمد علي الرجدهي الذي قام بزيارات الى ابو ظبي وأصبح يد الاحتلال الاماراتي في جزيرة سقطرى صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى الى رتبة عقيد. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية Advertisements ​ ​​ ​​​ ​​​​​​​​​​​​

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