الاكثر مشاهدة - الداعية السعودي عائض القرني يخرج عن صمته وينتصر للمغتربين في المملكة ويصرخ في وجه محمد بن سلمان بقوة: أنت خصم لله يوم القيامة

شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية السعودي عائض القرني يخرج عن صمته وينتصر للمغتربين في المملكة ويصرخ في وجه محمد بن سلمان بقوة: أنت خصم لله يوم القيامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​دعا الداعية السعودي المعروف الشيخ عائض القرني إلى حسن معاملة العمالة الوافدة التي أتت إلى المملكة طلبًا للرزق. وقال القرني في تغريدة حسابه في موقع “تويتر” : ارحموا العمالة الوافدة التي أتت لطلب الرزق، وارفقوا بهم، يقول تعالى في الحديث القدسي: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة”، وذكر منهم: “رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ” رواه البخاري , ويقول عليه الصلاة والسلام :”الرَّاحمونَ يرحمُهم الرحمنُ” رواه الترمذي . Advertisements ​ ​​ ​​​ ​​​​​​​​​​​​

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