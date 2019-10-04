شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أن الغموض “يكتنف” العملية، وسط شائعات تتردد عن أنه قد أقيل قبل أيام قليلة، وربما كان لديه معلومات على قدر كبير من الأهمية حول القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي.

إذ توفي اللواء عبدالعزيز الفغم مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019 في مدينة جدة غرب السعودية، بعد «نزاع شخصي» في منزل يعود لأحد أصدقائه.

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا .. الإطاحة بمجنن المصريين محمد علي في هذه الدولة بعد تدخل السعودية .. والسيسي يطير من الفرح (شاهد)



عاجل : قوات عسكرية اماراتية جديدة تصل لاحتلال جزيرة سقطري واعلان حالة الطورائ في الجزيرة (تفاصيل)





صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟

شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘



فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية



ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..!



اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزال اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)



الفنانة الشهيرة التي أثارت إعجاب جميع أبناء الوطن العربي تجري عملية تحويل_جنسي وتصبح ذكرًا ..شاهد صور قبل وبعد العملية



صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد)



Advertisements

بمساعدة رئيس الوزراء معين عبدالملك.. الامارات تستعيد السيطرة على نشاط تصدير النفط في اليمن.. وهذا هو المقابل اللعين! (التفاصيل)



وأخيرًا .. السعودية تتحرر من ابتزاز ترامب وتعلن رسميًا التحالف مع العدو اللدود لأمريكا وتعقد صفقة ضخمة (تفاصيل)



عاجل : الرئيس هادي يطيح بالذراع الأيمن للإمارات .. قرار جمهوري الآن



عاجل : تحذير هـــــأم من السعودية لكل المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (صورة)

كشف حقيقة (الصورة) المتداولة لعربة البث الخاصة بقناتي العربية والحدث وكيف وصلت إلى يد الحوثيين؟ وما مصير الاعلامي محمد العرب؟

عاجل : الامارات تنجح بتنفيذ أول خطوة عملية لاختراق صفوف الشرعية في مأرب وتضع اول موطئ قدم لها عسكريا بحجة ضرب حزب الاصلاح..!

الإمارات تشكل خلية اعلامية يمنية لمهاجمة الشرعية والجيش الوطني.. اليكم أسماء رئيس وأعضاء الخلية..!



الأمير أحمد بن عبدالعزيز يعبر عن صدمته الشديدة لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم.. شاهد ما قاله في عزاء الفقيد؟ (فيديو)



مذيعة الجزيرة علا الفارس تفجر فضيحة مزلزلة عما يحدث في قنوات mbc ..وهذا ما حدث لـ‘‘سارة عبدالعزيز ولجين عمران’’ (فيديو)

وأخيرًا .. الأمم المتحدة تكشف نتائج التحقيقات في اغتيال خاشقجي .. وتكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في الجريمة (فيديو)

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحارس الشخصي للملك سلمان عادةً ما شوهد إلى جانبه، كما رافقه أيضاً في لقاء عقد مؤخراً مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي.

وفاة مثيرة للشكوك لحارس الملك

لكن وفاته المفاجئة أثارت التكهنات بشأن السياسات التي تجري في القصر، بعد مزاعم أنه قد فُصل مؤخراً، وفقاً لما ورد في صحيفة The Times البريطانية.

هناك أيضاً شائعات بأن الحارس الشخصي ربما كان لديه معلومات تتعلق بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (SPA) أن اللواء الفغم كان يزور صديقاً عندما دخل أحد معارفه، ممدوح آل علي إلى المنزل.

«تطور النقاش بين الفغم وآل علي… فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية».

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن آل علي قُتل فيما بعد، وأن خمسة من رجال الأمن أصيبوا أيضاً في تبادل لإطلاق النار عندما رفض المشتبه فيه الاستسلام.