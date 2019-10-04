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عدن - ياسمين التهامي - وصلت قوات من الحزام الأمني التابعة والممولة من الارامات الى مدينة قلنسية بسقطرى بعد إعلان معظم القيادات الأمنية موالاتها للمجلس الإنتقالي الجنوبي حسب عدن الغد .

وزعم رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الإنتقالي بسقطرى المهندس "أحمد باحقيبة" أن الكثير من الشباب بينهم ضباط وأفراد من قوات الأمن العام والحزام الأمني لبوا نداء القيادات الأمنية التي دعت أفرادها للإنضمام الى قوات الإنتقالي .

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عاجل : قوات عسكرية اماراتية جديدة تصل لاحتلال جزيرة سقطري واعلان حالة الطورائ في الجزيرة (تفاصيل)





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وأكد با حقيبة وفقا لما نقله موقع عدن الغد أن قوات الحزام الأمني جاءت لتعزيز حماية المنشآت الحكومية والعسكرية وإحكام السيطرة عليها.

وأعادت ذريعة حماية المنشات الحكومية إلى ذات الحجة التي اسقط فيها الحوثيين صنعاء والاستيلاء عليها قبل اعلان انقلابهم على الجمهورية اليمنية .

وفي هذه السياق كشف مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام عن تمرد جديد في محافظة سقطرى يقوده مدير الأمن المقال على الرجدهي.

وأضاف الرحبي "‏مليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا تقتحم مقر شرطة النجدة في سقطرى وتنهب محتوياته بتواطى من مدير امن المحافظة المقال علي الرجدهي الذي ثبت أنه يعمل ضد الدولة وضد الشرعية ويعمل مع الإمارات وينفذ كل توجيهات مندوب الإمارات في سقطرى".

واردف في صفحته على تويتر" ‏محاولة انقلابية فاشلة وتمرد في سقطرى على مؤسسات الدولة الأمنية من قبل مدير الأمن المقال وبدعم مباشر من قبل مندوب الإمارات في سقطرى خلفان المزروعي الذي يشرف بشكل شخصي على عمليات الفوضى وأقتحام مؤسسات الدولة الأمنية ".

وأشار الي انه تم ‏اغلاق منافذ مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى من قبل قوات الأمن الشرعية ومدير الأمن الجديد يباشر عمله في مبنى الأمن في العاصمة حديبو .

وأوضح الرحبي انه إنشاء غرفة عمليات برئاسة المحافظ محروس وقائد قوات الواجب السعودية وقيادات الأجهزة الأمنية .

وفي وقت لاحق كشف الرحبي ان ‏السلطة المحلية تفشل محاولة انقلابية قام بها مدير الأمن المقال بتوجيهات من الإمارات حيث قامت مليشيات مسلحة مدعومه من الإمارات باقتحام مقر شرطة النجدة وحاولوا نقل الفوضى الى باقي مؤسسات الدولة لكن محافظ سقطرى وقيادات في السلطة المحليةافشلت المخطط ويتم التعامل مع الخارجين عن القانون.

وفي ذات السياق اعلن العميد "علي أحمد الرجدهي" مدير أمن سقطرى المُقال يوم أمس حالة طوارئ إبتداءً من هذه اليوم إلى إشعاراً آخر

وأكد مقربون أن "الرجدهي" دعا كافة القوات الأمنية من ضباط وأفراد و المستجدين بالتوجه إلى إدارة مركز الأمن الشامل ، و شدد على ضرورة رفع الجهازية الإستعدادية تحسباً لأي طارئ.