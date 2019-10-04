أمنية تعز تشكل لجنة تحقيق لملابسات أحداث التربة

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب تعز - الخليج 365

شكلت أمنية محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، لجنة تحقيق لأحداث التربة.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن اللجنة الأمنية المصغرة وقفت في اجتماع طارئ لها، على تداعيات الأحداث في مدينة التربة ومستجدات الأوضاع هناك.

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وفي اجتماعها الخاص ناقشت اللجنة ما حدث في مدينة التربة من اشتباكات مسلحة وإقلاق للأمن والسكينة العامة وإرعاب للمواطنين.

وأقرت اللجنة الأمنية تشكيل لجنة تحقيق من الأجهزه الأمنيه برئاسة نائب مدير شرطة تعز العقيد "أنيس الشميري"، للتحقيق في ملابسات الحادثة ورفع تقرير مفصل على أن تبدأ عملها ابتداء من ساعة انتهاء الإجتماع، وتقوم برفع تقريرها خلال 24 ساعة.

وكانت مدينة التربة قد شهدت حادثة جنائية نتج عنها مقتل شخصين أحدهما ضمن طاقم الحراسة الشخصية لمحافظ المحافظة وأصيب 4 آخرين.

وبحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، تطورت الأحداث عقب ذلك لتشهد اشتباكات مسلحة، واستهداف لمنزل القائد عبده نعمان الزريقي أحد الضباط في اللواء الرابع مشاة جبلي.