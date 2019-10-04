تصاعد وتيرة الخروقات الحوثية بمدينة الحديدة 

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الحديدة - الخليج 365

تصاعدت وتيرة الخروقات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، حيث استهدفت صباح اليوم مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة بشكل عنيف ومكثف.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن الإستهداف والقصف الحوثي شمل مواقع متفرقة في مناطق شرق مدينة الصالح ومواقع شرق مدينة الحديدة في شارع الخمسين وأخرى في شارع 7 يوليو ، كما استهدفت مواقع في منطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الحالي جنوبي مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت المواقع بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وعيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر، فيما استهدفت مواقع بسلاح المدفع م.ط عيار 23 والأسلحة الرشاشة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات زادت من التصعيد في عملياتها العسكرية مؤخراً وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وتستهدف المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة بشكل يومي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.