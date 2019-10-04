شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تعلن استسلام السعوديه وطلبها التهدئة. والجبير يرد. سريعا .....شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد وزير الدوله للشؤون الخارجيه السعودي عادل الجبير ان اعلان ايران تلقيها رسائل من المملكه امر غير دقيق واكد في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقعه في تويتر ان ماحدث هو ان دولا شقيقه سعت للتهدئه وابلغناهم ان موقف المملكه يسعى دائما للامن والاستقرار في المنطقة.

وتابع الجبير قائلا "اننا ابلغناهم ان التهدئه يجب ان تاتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى. كما طالب بوقف دعم الارهاب وسياسه الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدوله العربيه الداخليه وتطوير اسلحه الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ البالستية

ويأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليله امس انه ليس هناك دليل على مسؤوليه ايران عن الهجوم على منشآتي نفط سعوديتين الشهر الماضي وان الولايات المتحده لم تتقدم اي دليل على تورط طهران في الامر. وقال نشجب تلك (الهجمات) لكننا ضد القاء المسؤوليه على ايران لانه لادليل على ذالك

من جهته قال وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف امس ان الولايات المتحده وايران لاتريدان الحرب كما نقل التلفزيون الروسي عن لافروف تاكيده في جلسه عقدت تحت عنوان الشرق الاوسط في منظور السياسه الروسيه على هامش منتدى فالداي للحوارالسياسي ان دول المنطقه لاتريد الحرب وأوضح ان الاقتراح الايراني المتعلق بامن الخليج العربي يتجانس مع المبادره الروسيه الراميه الى اقامه منظومه للامن في المنطقه