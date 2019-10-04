المالكي: مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها بإطلاق الصواريخ البالستية

الجمعة 4 أكتوبر 2019 أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. وكانت قد أطلقت المليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء.

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