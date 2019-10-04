سياسي جنوبي يتهم الحكومة بإستغلال الهدنة في الجنوب للتصعيد

الجمعة 4 أكتوبر 2019

إتهم سياسي جنوبي بارز، الحكومة الشرعية بالهدنة التي أعلنها التحالف العربي في المحافظات الجنوبية عقب مواجهات بين قوات الحكومة وتمثلها ميليشيا حزب الإصلاح وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي .



وقال السياسي الجنوبي، حسين لقور، في تغريدات له بتويتر، "حكومة المنفى اليمنية تعمل على تصعيد التوتر في أكثر من منطقة وعلى أكثر من مستوى مستغلة حالة التهدئة التي فرضها التحالف".

Advertisements

وأضاف "الليلة تم إغتيال أحد قادة الحزام الأمني في مودية و دم الشهيد القميشي في عزان لم يجف بعد" .. مؤكداً أن كل هذا بعد أن زاد ضغط التحالف على الشرعية لكي يتم أعاد هيكلتها وجيشها.

وأشار إلى أنه يتم كذلك الضغط عليها لكي تتعامل مع مبادرة التحالف تجاه الجنوب بإيجابية أو أن هناك شرعية جديدة تتخلق و ستأتي محلها .. لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستكون مليئة بأحداث تخص الشرعية.

وأختتم لقور تغريداته بالتأكيد على ضرورة أن تسير الشرعية إلى الأمام في المعركة مع الحوثة أو أن تتخلى عن هذه المعركة و عندها يكون إخراجها من المشهد أمرا متوقعا.