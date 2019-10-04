شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقابل هذا الشرط الوحيد... السعودية تعلن رسميا القبول بمبادرة مهدي المشاط لإيقاف الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، على مبادرة رئيس مايسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط وقال، إن "السعودية تنظر إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي" على حد زعمه.

وشن الأمير خالد عبر حسابه بموقع "تويتر" هجوماً على طهران واتهمها بالسعي لاستغلال اليمن لمصالحه على حد زعمه. ووقال إن المملكة تنظر بايجابية الى التهدئة التي أعلنت من اليمن، مدعياً اَن هذا ما تسعى له دوماً بلاده، واكد عليه ولي العهد محمد بن سلمان. ثم ذهب وزير الدفاع السعودي مباشرة لاتهامِ ايران بما يحدث في اليمن. ودعا اليمنيين الى الوقوف مع السعودية ضد ما اَسماه المشروع الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن بلادهم وازدهارهم على أي مصالح أخرى بحسب تعبيره.

Advertisements

ويشن تحالف العدوان السعودي الاميركي الإماراتي عدواناً منذ 26 آذار/مارس 2015، على الشعب اليمني خلف خسائر في الأرواح والبنى التحتية.