شكرا لقرائتكم خبر عن يمني جائع لا يجد ما ياكل ينتقم شر انتقام من اماراتي متغطرس ويوجه له لكمة بقبضته القوية في وجهه توقعه ارضا ( شاهد 3 صور رهيبة اثلجت صدور اليمنيين ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمني جائع لا يجد ما ياكل ينتقم شر انتقام من اماراتي متغطرس ويوجه له لكمة بقبضته القوية في وجهه توقعه ارضا ( شاهد 3 صور رهيبة اثلجت صدور اليمنيين )



وأضاف "أصقر" على صفحته على "تويتر" القول: وبالرغم أني لست راض على الأداء الذي قدمته، نظرا لحصول هبوط حاد بسبب سوء التغذية.

وتابع القول: ولكن الحمدلله، قاومت وأنجزت اللقب، وهذا الفوز إهداء لروح الغالي صديقي "هلال الحاج"، وإهداء لليمن أرضا وإنسانا.

جديد "الخليج 365":

الحمدلله حصلت على لقب كوريا الجنوبية للمحترفين وبالرغم اني لست راضي على الاداء اللي قدمته وحصلي هبوط حاد لسوء التغذيه ولكن الحمدلله قاومت وانجزت شكرا لكل من شجعني وقف جنبي وهذا الفوز اهداء لروح الغالي صديقي هلال الحاج واهداء لليمن ارض وانسان

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يذكر أن "هلال الحاج" وهو بطل آسيا للكونغ فو، وزميل أحمد، قد قضى الشهر الماضي بحادث غرق قبالة إسبانيا، أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا في محاولة لتغيير واقعه المرير، بعد أن قطعت الحرب الدائرة في البلاد السبل أمام إبداعه وموهبته.

ولا يقتصر إبداع أحمد في الملاكمة وحسب، فالشاب اليمني صانع أفلام قصيرة، وفيلمه الرغبة "Passion" فاز في مهرجان هوليود للأفلام القصيرة، وقريبا سنراه في دور السينما، بحسب أحمد.

ويشهد اليمن حربا منذ 5 سنوات، خلفت آلاف الضحايا والمشردين، في ظل ترد للوضع الإنساني وانهيار شامل للخدمات الأساسية في البلاد.