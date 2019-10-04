الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : سلطنة عمان تطيح بالسعودية والإمارات وتبدأ اليوم أول تحرك فعلي لانهاء الحرب في اليمن وهذا ما حدث اليوم في العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا : سلطنة عمان تطيح بالسعودية والإمارات وتبدأ اليوم أول تحرك فعلي لانهاء الحرب في اليمن وهذا ما حدث اليوم في العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، يوم الخميس، مع وكيل وزارة الخارجية العماني، خليفة بن علي الحارثي، مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، وإمكانيات التوصل إلى حل ينهي الأزمة.

وناقشا في اللقاء كل الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن ودول المنطقة.

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يُذكر أن غريفث يقوم مؤخراً، بجولة تشاورية بين أطراف الصراع في اليمن، لإنعاش عملية السلام على ضوء مبادرة جماعة الحوثي التي أعلنت عن وقف استهداف السعودية، إلى جانب قيامها بإطلاق سراح عدد من الأسرى في خطوة أحادية الجانب.

الجدير بالذكر، أن سلطنة عمان، كانت قد أعلنت عن استعدادها للتوسط بين أطراف النزاع في اليمن من أجل التوصل لصيغة سلام توافقية تنهي الأزمة المتفاقمة في اليمن.