شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حوار على قناة CBS الأمريكية.. وبعد سؤاله لماذا بعد خمس سنوات من القتال يتفاءل الليلة بإمكانية استمرار وقف إطلاق النار ومن ثم إنهاء الحرب في اليمن، أجاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلًا: ”كزعيم، يجب أن أظل متفائلاً كل يوم.. فإذا كنت متشائمًا، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر“.

وأشار بن سلمان، في معرض حديثه عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلى أنها جريمة مؤلمة جدًا وسيحاسب كل من كان مسؤولاً عنها، فالعدالة ستأخذ مجراها.

قد يهمك ايضاً:

اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزال اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)



الفنانة الشهيرة التي أثارت إعجاب جميع أبناء الوطن العربي تجري عملية تحويل_جنسي وتصبح ذكرًا ..شاهد صور قبل وبعد العملية



صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد)



بمساعدة رئيس الوزراء معين عبدالملك.. الامارات تستعيد السيطرة على نشاط تصدير النفط في اليمن.. وهذا هو المقابل اللعين! (التفاصيل)



وأخيرًا .. السعودية تتحرر من ابتزاز ترامب وتعلن رسميًا التحالف مع العدو اللدود لأمريكا وتعقد صفقة ضخمة (تفاصيل)



عاجل : الرئيس هادي يطيح بالذراع الأيمن للإمارات .. قرار جمهوري الآن



عاجل : تحذير هـــــأم من السعودية لكل المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (صورة)

Advertisements

كشف حقيقة (الصورة) المتداولة لعربة البث الخاصة بقناتي العربية والحدث وكيف وصلت إلى يد الحوثيين؟ وما مصير الاعلامي محمد العرب؟

عاجل : الامارات تنجح بتنفيذ أول خطوة عملية لاختراق صفوف الشرعية في مأرب وتضع اول موطئ قدم لها عسكريا بحجة ضرب حزب الاصلاح..!

الإمارات تشكل خلية اعلامية يمنية لمهاجمة الشرعية والجيش الوطني.. اليكم أسماء رئيس وأعضاء الخلية..!



فتحي بن لزرق يدخل إصبعه في عين ”أكبر كبير” ويعجز قياديا في الانتقالي بتحدي بسيط.. هذه القصة باختصار شديد!



ورد للتو : الإخوان المسلمون ينتفضون في اول دولة خليجية ويصدرون البيان رقم (1) .. شاهد ما ورد فيه



عاجل : الربيع العربي يجتاح دولة عربية جديدة لأول مرة.. ومظاهرات شعبية غاضبة تنتقل الآن إلى كافة مدن الجمهورية (فيديو)

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يعبر عن صدمته الشديدة لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم.. شاهد ما قاله في عزاء الفقيد؟ (فيديو)



مذيعة الجزيرة علا الفارس تفجر فضيحة مزلزلة عما يحدث في قنوات mbc ..وهذا ما حدث لـ‘‘سارة عبدالعزيز ولجين عمران’’ (فيديو)

وأخيرًا .. الأمم المتحدة تكشف نتائج التحقيقات في اغتيال خاشقجي .. وتكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في الجريمة (فيديو)



صحيفة عربية بارزة تعلن عن الرئيس العربي الجديد الذي سيتم خلعه قريبا ولن يصبر الجيش عليه كثيرا



وأخيرًا .. “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’



وقال ولي العهد السعودي ”كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد خاصة لأن من ارتكبوها كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية“.

وأوضح: ”عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي من قِبل المسؤولين الذين يعملون لصالح الحكومة السعودية، كزعيم، يجب أن أتحمل المسؤولية.. فقد كان هذا خطأ، ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل“.

وعن كيفية حدوث الجريمة دون علمه بها، أجاب: ”هل يعتقد الناس أنني أستطيع معرفة ما يفعله 3 ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية“.

وتابع: ”اليوم لاتزال التحقيقات جارية.. وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى أي شخص بغض النظر عن رتبته، سيتم رفعها للقضاء، دون استثناء“.