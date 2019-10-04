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صنعاء - ياسمين الخيامي - الميسري يباغت الجميع ويطلق رصاصة الرحمة على المجلس الانتقالي 2019/10/04 الساعة 01:46 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في تغريدة له على تويتر أن ‏تحرير الجنوب من أوهامه يعني أن نقف في وجه الهويات الصغيرة -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأن نعتز بهويتنا اليمنية، وأن ندرك أن مصير الجنوب مرتبط بمصير الشمال، وأن الأخطار التي تهدد الشمال تصيب الجنوب في مقتل. وأننا لن نفرط في اليمن الواحد في شكلة الإتحادي الجديد، هذا ما يجب أن يفهمه صبيان المليشيات هنا وهناك .

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