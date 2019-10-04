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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابناء الجنوب يباغتون التحالف والشرعية ويرفعون علم جديد للدولة الجنوبية بعد نجاح الزبيدي في توجيه ضربة ساحقة للشرعية في مشاورات جدة (صورة العلم الجديد )

في الاشهار الذي تزامن معه رفع علم جديد أقيم صباح اليوم بالعاصمة عدن حفل اشهار كيان نشطاء ابناء عدن والتوقيع على ميثاق شرف لتوحيد صف ابناء مدينة عدن.

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والقيت في حفل الاشهار كلمة من قبل رئيس اللجنة التحضيرية / حسين عبدالله الحداد اسنعرض فيها المميزات التي تتميز بها مدينة عدن، من قيم اجتماعية اتسم بها ابناء مدينة عدن كمدينة حضارية عرفت المدنية والتعايش السلمي والاجتماعي منذ القدم وابراز الهوية الثقافية والفنية والعلمية لمدينة عدن ومعالمها التاريخية وعلمائها وشعرائها ومبدعيها في مختلف المجالات بمافي ذلك الدور الرائد للمرأة العدنية في مختلف المحافل والفعاليات الوطنية .

من جانبه اكد / رشيد عجينة عضو كيان نشطاء عدن، ان حفل الاشهار والتوقيع على ميثاق شرف يعد انجازا كبيرا في العمل مع كل ابناء مدينة عدن لمافيه خدمة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في هذه المدينة من خلال استمرار التواصل والتنسيق مع الجميع للوصول الى الهدف الاساسي في انعقاد المؤتمر الجامع لكل المكونات العدنية والاتفاق على كيان سياسي حامل لكل المطالب والحقوق لأبناء مدينة عدن مدينتهم.

داعيا كل ابناء عدن للانضمام الى هذا الكيان بغية تحقيق المصلحة العامة لابناء عدن والدفاع عن حقوقهم.

بعد ذلك تم التوقيع على ميثاق الشرف لتوحيد صف ابناء عدن والذي احتوى على عدد من المبادئ الاساسية اهمها الولاء لمدينة عدن والحفاظ على الهوية العدنية واعادة الاعتبار لتاريخ عدن السياسي والحضاري والاقتصادي والتجاري.

كما تركزت اهداف ميثاق الشرف على اعادة وحدة الصف العدني والهوية العدنية والدفاع عن حقوق ابناء عدن في الوظيفة العامة الامنية والمدنية اسوة ببقية المدن الاخرى.

ورفض اساليب الفيد والغنيمة والاستيلاء على الاراضي والمواقع والمعالم الاثرية.

والحفاظ على التراث الثقافي العدني واستعادة الحقوق السياسية والمدنية المسلوبة وتفعيل الدور الريادي للمرأة العدنية باعتبار مدينة عدن، مدينة كوسموبوليتينيا، ضمت مختلف الاجناس والطوائف والاعراق والاديان والثقافات ما جعلها منذ القدم تفرز مجتمعا مدنيا متحضرا أتسم بسمات التسامح والتعايش السلمي.

فكانت ومازالت مدينة عدن الحضن الدافئ لكل ابناء الوطن ولكل القادمين اليها.