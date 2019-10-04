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صنعاء - ياسمين الخيامي - بلد عربي فقير وغير مستقر بسبب الحروب يكتشف أن سيدة فقيرة مارست التسول لسنوات تمتلك ثروة طائلة وبالعملة الصعبة ( تفاصيل مثيرة )

الصدفة وحدها كشفت الأمر، ففي أغسطس/آب 2019 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف «جمّال ترست بنك»؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة «حزب الله» اللبناني؛ وهو ما أدى إلى إغلاق البنك نهائياً.

متسولة لبنانية تمتلك آلاف الدولارات

إغلاق مصرف «جمّال ترست بنك» أسهم في كشف أن وفاء عوض، مُسنّة لبنانية، تمتلك رصيداً بهذا البنك يتجاوز ملياراً و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار.

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وتداول نشطاء صورة نشرتها قناة «الجديد» اللبنانية، لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة 750 مليون ليرة (نحو نصف مليون دولار)، والثاني بقيمة 589 مليون ليرة (قرابة 400 ألف دولار)، موجَّهين من مصرف «جمّال ترست بنك» إلى المصرف المركزي، باسم الحاجة وفاء، كي يتم صرفهما لها.

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وبروح الطرافة، تناول لبنانيون قصة الحاجة وفاء، وعجّ تطبيق «واتساب» بنكات تعلق على القضية، لا سيما في ظل أزمة اقتصادية يمر بها لبنان.

وغرد حساب باسم saad12 على «تويتر»، قائلاً: «أفضل طريقة للاستمرار في لبنان اليوم هي بالتسول».

وقالت حسابات أخرى إنها رأت الحاجة وفاء فعلاً بأسواق صيدا (جنوب)، وقال أحدهم إنها بارعة في أداء عملها.

وعلى «فيسبوك»، علَّق عبدالرزاق الزغبي بأن التسول في لبنان مربح أكثر من العلم.

ورأى غازي بنجق أن القضاء يجب أن يتحرك في مثل هذه القضايا.

وتلك الواقعة ليست الأولى بلبنان، ففي مايو/أيار 2018، برزت قصة السيدة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها تمتلك ما يزيد على مليون دولار أمريكي، فيما عرفها أهالي العاصمة بيروت طيلة سنوات، بأنها متسولة بحالة يرثى لها.

كان قرار أمريكا تسبَّب في لجوء مصرف «جمّال ترست بنك» إلى طلب تصفية ذاتية

حيث وافق البنك المركزي اللبناني، الخميس، على طلب «جمّال ترست بنك»، الذي يواجه عقوبات أمريكية، تنفيذ تصفية ذاتية له.

ويواجه البنك عقوبات فرضتها واشنطن، بتهمة تسهيله أنشطة مالية لـ «حزب الله» أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، في بيان، إن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافةً العائدة للمصرف وأية موجودات أخرى، كافية لتسديد جميع ودائع عملائه والتزاماتهم.

وشدد سلامة على تأكيده «تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها، والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».

وفي بيان له أعلن «جمّال ترست بنك» أنه على الرغم من سلامة وضعه المالي، المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة، وامتثاله التام للقواعد والأصول، اضطر مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار التصفية الذاتية.

وفرضت الولايات المتحدة، في 29 أغسطس/آب الماضي، عقوبات على المصرف والشركات التابعة له (ترست للتأمين، وترست للتأمين على الحياة، وترست لخدمات التأمين) بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لـ «حزب الله».

وفي 1997، صنفت الولايات المتحدة «حزب الله» تنظيماً إرهابياً أجنبياً، بشكل رسمي. ومؤخراً فرضت عليه عقوبات عدة.