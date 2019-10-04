مدير كهرباء عدن يكشف عن تأمر الحكومة على موظفي المؤسسة

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كشف مدير المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، مجيب الشعبي، عن تأمر الحكومة على موظفي المؤسسة من خلال توجيهات نائبَ وزير الكهرباء عبدالله هاجر، التي تسببت في امتناع وزارة المالية من صرف مرتبات موظفي المؤسسة منذ 3 أشهر. ونقلت إرم نيوز عن الشعبي أن نائب وزير الكهرباء عبدالله هاجر ذهب إلى نائب وزير المالية في حينها، والذي يشغل حاليًا منصب وزير المالية، سالم بن بريك، وأخبره بأن إيرادات مؤسسة كهرباء عدن تصل إلى مليار ونصف ريال شهريًا، ويتم التلاعب بها، لذا يجب إيقاف مرتباتهم .. مشيراً إلى أن المؤسسة تكفلت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة بصرف مرتبات موظفيها، بالرغم من أنها تنفذ العديد من المشاريع . وقال "نحن الآن نضع خيارات أمام وزير المالية ووزير الكهرباء، حيث يحددوا الحساب الذي يجب أن يتم توريده إلى حساب الحكومة من إيرادات كهرباء عدن، وعليهم الالتزام بدفع رواتب الموظفين وكذلك الموازنة التشغيلية وتوفير كافة احتياجات المؤسسة، وعلى المناطق والمحطات الالتزام بالموازنة التشغيلية التي ستحددها وزارة المالية". ودعا الشعبي قيادة وزارة الكهرباء إلى مناظرة تلفزيونية علنية، لكشف كافة الحقائق: قائلًا: ”أتمنى أن تكون هناك مناظرة تلفزيونية بين مؤسسة كهرباء عدن ووزارة الكهرباء، لتتكشف كافة الحقائق أمام الرأي العام، وبعد أن تكون هناك مناظرة حقيقية بين القيادات كلها، والحُكم في الأول والأخير يرجع للجمهور“. وكشف الشعبي خلال الحوار أن مديونية كهرباء عدن تجاوزت الـ 45 مليار ريال يمني، منها أكثر من 16 مليار ريال لدى الجهات الحكومية، وأكثر من 25 مليار ريال مبالغ مستحقة على السكان، وحوالي 2 مليار ريال ما بين العقارات التجارية وكبار المستهلكين. وعن وضع الكهرباء في عدن بشكل عام، أبدى الشعبي أسف المؤسسة العامة للكهرباء في عدن على الانقطاعات المتكررة خلال فترة الصيف، مرجعًا الأمر إلى ارتفاع الأحمال، وكذلك عدم تغطية التوليد المتاح للطلب على الطاقة، وهذا عائد لعدة أسباب، منها عدم توفر قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية والعمرية للمحطات، وكذلك عدم إنشاء أي محطات جديدة تساعد على تغطية العجز. وذكر أنه في الفترة السابقة، قامت الحكومة باستئجار طاقة مشتراه بقدرة 175 ميغاواط، وهذه غطت جزءًا من الفجوة، لكنها ليست حلولًا استراتيجية أو أساسية. وحول الإجراءات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية، قال الشعبي إن الحكومة اليمنية قامت، يوم أمس الأربعاء، بتحويل التعزيزات المالية المودعة في البنك المركزي منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وتبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، وهناك تعزيزات لدى وزارة المالية، وبدأت الأمور تتحرك في طريق تسليم الشركات المؤجرة للطاقة مستحقاتها، وهناك أيضًا مستحقات للشركات ما زالت في طور الدراسة والمراجعة من قبل الجهات المعنية في مؤسسة الكهرباء، وفور الانتهاء سيتم التوقيع مع الشركات، ورفع الاتفاقية إلى وزارة المالية لمراجعتها من قبلهم واعتمادها. وأضاف أن هناك توجيهات لتمديد تأجير المحطات، إذ سيتم التأجير خلال هذا الشهر بنفس شروط وبنود العقود السابقة، ومن شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى شهر فبراير/شباط من العام المقبل، سيتم إبرام اتفاقية جديدة. وطالب الشعبي المواطنين بدفع مستحقات المؤسسة وقيمة استهلاكهم للتيار الكهربائي شهريًا، وأولًا بأول، معلنًا استعداده لجدولة المتأخرات التي يطالب بها المستهلكون. كما دعا كذلك الجهات الحكومية إلى دفع مستحقات الكهرباء، ابتداءً من شهر أغسطس/آب الماضي، حتى تستطيع المؤسسة توفير احتياجاتها الأساسية أو المتطلبات الضرورية لتحسين الشبكة. وتتراوح إيرادات كهرباء عدن بين 800 إلى 900 مليون ريال يمني، -بحسب الشعبي- ويتم توريدها كل شهر وبالفلس الواحد إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي، وتصرف من خلالها مرتبات الموظفين والموازنة التشغيلية للمحطات والمناطق، وكل شيء يتم أمام أنظار البنك المركزي، حسب قوله.

