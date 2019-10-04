  إغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني بمودية   

الجمعة 4 أكتوبر 2019
إغتال مسلحون مجهولون، ليل أمس، قائداً بارزاً في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، جنوب البلاد .
وذكرت مصادر محلية، أن المسلحين، أطلقوا النار على القيادي في الحزام الأمني، عبدالله عبدالمطلب شرق مدينة مودية واردوه قتيلا في الحال.
ونقل مواطنون عبدالمطلب الى مستشفى مودية لكنه كان قد فارق الحياة.
وتأتي هذه الحادثة في إطار التصعيد المستمر بين ميليشيا حزب الإصلاح التي تقول أنها تمثل الشرعية، وقوات الحزام الأمني التي عملت على تطهير أبين من مسلحي القاعدة وداعش وأعلنت ولائها للمجلس الإنتقالي الجنوبي .
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