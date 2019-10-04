شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم بالدوري السعودي

ينطلق اليوم الجمعة في مدينة جدة أول دوري نسائي تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي هيثم العمري، الذي كشف وفقًا لـ«عكاظ» أن الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة وذلك في احد الملاعب الخاصة بحي المرجان، حيث ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من:«نادي ذا ستورم، جدة ايغيلز، كينق يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس»، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

وتستمر مواجهات الدوري 6 ديسمبر وبحسب لائحة البطولة تُلعب في كل جولة ٣ مباريات، حيث سيلتقي اليوم فريقي موج جدة وكينق يونايتد عند الساعة 7 مساءاً، وفي 8:20 تنطلق المباراة الثانية والتي تجمع الليث الأبيض وجدة ايغيلز، وستشهد المواجهة الأخيرة من الجولة الأولى نادي ستورم ضد نادي مراس عند الساعة 9:40، وستكون المواجهات بين الفرق ذهاب وإياب بنظام الدوري النقطي،. وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقم طبي نسائي وفريق تنظيم مكون من: «دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل